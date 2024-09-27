"الصحة العالمية": الوصول إلى الرعاية الصحية في السودان لايزال مقيداً بشدة بسبب انعدام الأمن

المصدر: وام

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أكدت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن الوصول إلى الرعاية الصحية في السودان لايزال مقيدا بشدة، بسبب انعدام الأمن والهجمات على الرعاية الصحية ونقص الأدوية والإمدادات الطبية والعاملين الصحيين والنقد لتغطية تكاليف تشغيل المرافق الصحية.

وقالت هاريس، في مؤتمر صحفى اليوم الجمعة بجنيف، إن المواطنين السودانيين يموتون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والضرورية خاصة مع توقف مابين 70 - 80 % من المستشفيات في نقاط الصراع الساخنة، مشيرة إلى أن 25 % فقط من المستشفيات و16 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل في ولاية الخرطوم استنادا إلى تقرير لوزارة الصحة.

وأفادت أن العديد من المناطق في السودان لاتزال غير قابلة للوصول إلى حد كبير بالنسبة للجهات الفاعلة الإنسانية، ونوهت إلى ورود تقارير عن الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك والتهاب السحايا من عدة ولايات حتى 16 سبتمبر الجاري حيث تم الإبلاغ عن 5491 حالة مشتبه بها من الحصبة و120 حالة وفاة مرتبطة بها من 11 ولاية، كما تم الإبلاغ عن 9484 حالة مشتبه بها من حمى الضنك مع 75 حالة وفاة مرتبطة بها من 12 ولاية في الوقت الذي بلغ عدد حالات الملاريا 1.8 مليون حالة سريرية و178 حالة وفاة من 15 ولاية.

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