واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لكييف بـ375 مليون دولار

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة ستقدّم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هايمارس، وقنابل عنقودية، ومركبات تكتيكية خفيفة.

وأكد بلينكن، في بيان، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدفاع أوكرانيا عن نفسها ضد روسيا، مضيفاً أن واشنطن سترسل هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن الحزمة ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هايمارس، وقنابل عنقودية وقذائف مدفعية، ومركبات تكتيكية خفيفة ومصفحات وأسلحة صغيرة وأخرى مضادة للدروع مثل صواريخ جافلين وتاو، إضافة إلى صواريخ إيه تي-4 المضادة للدبابات وقطع غيار ومعدات.

وفي عهد الرئيس جو بايدن، قدّمت الولايات المتحدة نحو 175 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا منذ اندلعت الحرب بينها وبين جارتها روسيا في فبراير 2022.

وأكد بلينكن، في بيانه، استمرار الدعم الأمريكي لكييف، مشدداً على أن «الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي حشدناه سيستمران في الوقوف إلى جانب أوكرانيا».

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