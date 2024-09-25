بايدن يحذر من خطر "حرب شاملة" في الشرق الأوسط

المصدر: وكالات

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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الاربعاء من خطر اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة ايه بي سي إن "حربا شاملة أمر محتمل. لكنني اعتقد أنه لا يزال هناك إمكان (للتوصل الى) اتفاق يمكنه ان يبدل في شكل أساسي المنطقة برمتها".

وأضاف "هناك احتمال، لا أريد المبالغة في شأنه، ولكن هناك احتمال أنه إذا تمكنا من التوصل الى وقف لإطلاق النار في لبنان، أن يتيح لنا ذلك التركيز على الضفة الغربية".

وتابع بايدن متحدثا في إطار برنامج ذي فيو "علينا ايضا أن نهتم بغزة لكن كل ذلك ممكن، وأبذل كل ما أستطيع مع فريقي لتحقيق هذا الهدف".

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعداد مبادرة دبلوماسية جديدة تهدف إلى "إيقاف مؤقت" للقتال في لبنان، واستئناف المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما ذكره مسؤولان أمريكيان ومسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان.

ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن مبادرة البيت الأبيض، في وقت مبكر الأربعاء، في محاولة لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المسؤولان الأمريكيان والمسؤول الإسرائيلي إن المناقشات بخصوص المبادرة الجديدة بدأت بعد مكالمة هاتفية جرت "الاثنين" الماضي بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وأوضح مسؤول أمريكي ودبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة ناقشت فكرة المبادرة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان وعدة دول عربية أخرى على مدار اليومين الماضيين.





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