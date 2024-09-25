ترامب يتقدم على هاريس في «الحزام الشمسي»

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت استطلاعات جديدة، أجرتها صحيفة نيويورك تايمز، وكلية سيينا، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية أريزونا، على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بينما تقارب السباق في جورجيا وكارولينا الشمالية، وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن ترامب يتقدم في منطقة «الحزام الشمسي».

وهو مصطلح يطلق على الولايات الجنوبية للولايات المتحدة، وأبرزها أريزونا وتكساس وجورجيا وفلوريدا. وقال عدد من الناخبين في ولايات الحزام الشمسي، إن دونالد ترامب قام بتحسين حياتهم عندما كان رئيساً، مما يمهد الطريق لمنافسة استثنائية في ثلاث ولايات رئيسية، وفقاً لأحدث استطلاعات نيويورك تايمز.

ووجدت استطلاعات الرأي أن ترامب حقق تقدماً في أريزونا على كامالا، كما حافظ على تفوقه في جورجيا، وما زال يمتلك تفوقاً ضئيلاً في ولاية كارولينا الشمالية. واعتبرت نيويورك تايمز تقدم ترامب في أريزونا خطوة كبيرة للرئيس الأميريكي السابق، سيتعين على هاريس وفريقها العمل كثيراً لتعويضها.

مناظرة نائبين

إلى ذلك، يجري المرشحان لمنصب نائب الرئيس من الحزبين، الجمهوري جي دي فانس، والديمقراطي تيم والز، جلسات تدريبية، وذلك استعداداً لمناظرة تجمعهما وجهاً لوجه الأسبوع المقبل، وقالت مصادر مطلعة لشبكة ABC News، إن دي فانس عقد جلسات تدريبية في منزله في سينسيناتي.

بالإضافة إلى جلسات عبر الإنترنت مع فريقه، ومستشار الحملة جايسون ميلر، كما استعان بالنائب توم إيمر، العضو الثالث في ترتيب الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، الذي سيلعب دور والز، خلال تدريبات المناظرة.

وقال مصدر لـ ABC News، إن زوجة دي فانس، أوشا فانس، شاركت أيضاً في جلسات إعداد المناظرة، إذ انغمس فريق دي فانس في تعلم أسلوب والز في المناظرة، من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لمناظراته السابقة من حملاته السابقة.

في المقابل يستعد والز للمناظرة بمساعدة وزير النقل بيت بوتيجيج، الذي يقوم بدور دي فانس خلال تدريبات يجريها فريقه، كما عقد جلسات سياسية مع مساعديه القدامى ومسؤولين من البيت الأبيض، وأعضاء فريق حملة «هاريس-والز».

كشف خطة

وفي آخر تطورات محاولة اغتيال ترامب كتب المسلح المشتبه به في المحاولة المفترضة في ملعبه للغولف، رسالة قبل أشهر بشأن مخططه، وفق وثائق للمحكمة نشرها الادعاء العام. ونشرت الوثائق بعد مثول راين روث أمام قاض في جنوب فلوريدا، حيث وجهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافاً للقانون، وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

وقد أشار الادعاء العام إلى أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية بمحاولة اغتيال. ووفق وثيقة الادعاء العام أوصل روث صندوقاً إلى منزل شخص لم تحدد هويته قبل عدة أشهر، يحوي ذخيرة وأنبوباً معدنياً ومواد بناء وهواتف ورسائل مختلفة، وبعد أن علم بمحاولة الاغتيال المفترضة فتح الشاهد على ما يبدو الصندوق، وعثر على رسالة موجهة إلى العالم.

وجاء في الرسالة: «كانت هذه محاولة اغتيال لدونالد ترامب لكنني خذلتكم.. لقد بذلت قصارى جهدي، وبذلت كل ما في وسعي.. الأمر متروك لكم الآن لإكمال المهمة، وسأعرض 150 ألف دولار لمن يستطيع إكمال المهمة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز