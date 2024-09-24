الرئيس السريلانكي الجديد يتعهد «بذل قصارى جهده» للنهوض بالبلاد

المصدر: كولومبو - وكالات

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تولى أنورا كومارا ديساناياكا، أول رئيس يساري في تاريخ سريلانكا، مهامه أمس، متعهداً «بذل قصارى جهده» للنهوض بالبلاد، بعد عامين من أزمة مالية غير مسبوقة أثرت على جزء كبير من السكان وفرضت عليهم سياسة تقشف حاد.

وأدى ديساناياكا اليمين في العاصمة كولومبو أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا خلال مراسم نقلتها التلفزيونات.وقال الرئيس الجديد (55 عاماً) في كلمة مقتضبة «أنا أعرف تماماً أهمية التفويض الذي حصلت عليه».

وأضاف: «أنا لست ساحراً. سأطلب مشورة الآخرين وسأبذل قصارى جهدي، مسؤوليتي هي المشاركة في الجهد الجماعي للخروج من هذه الأزمة».وتجمع عشرات من أنصار الرئيس الجديد أثناء تأديته اليمين أمام مبنى الرئاسة ملوّحين بصوره وبأعلام سريلانكا.

وبحسب النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية الأحد، حصل حزب «جبهة تحرير الشعب» على 42,3 % من الأصوات، فيما حل الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريميسينغه (75 عاماً) في المركز الثالث بحصوله على 17,27 في المئة منها.

وقبل إعلان فوزه، أعلن ديساناياكا أنه لن «يمزق» خطة الإنقاذ الموقعة مع صندوق النقد الدولي عام 2023 بعد مفاوضات طويلة والبالغة قيمتها 2,9 مليار دولار.ووعد ديساناياكا بخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية لتأثيرها على السكان.

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