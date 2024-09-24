حدث وتاريخ.. 24 سبتمبر 1852 أول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر 27 كم من باريس إلى تراب. 1789 إصدار قانون السلطة القضائية وتأسيس منصب النائب العام والمحكمة العليا للولايات المتحدة. 2018 الإعلان عن فوز مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح برئاسة جزر المالديف. 1963 أمريكا تصدق على معاهدة مع المملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي للحد من التجارب النووية. صورة التاريخ: 24 سبتمبر 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App