إسرائيل تشن عشرات الغارات على جنوب لبنان وشرقه

المصدر: أ ف ب

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استهدفت عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية صباح الاثنين مناطق عدة في جنوب لبنان وفي شرقه، ما أسفر عن مقتل مدني على الأقل، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارات مكثّفة على أهداف لحزب الله في أنحاء مختلفة من لبنان، داعيا السكان الى الابتعاد عن مواقعه، ومتوعدا بمواصلة الضربات "في المستقبل القريب".

وأوردت الوكالة الرسمية "شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية تمام الساعة السادسة والنصف صباحا (03,30 ت غ)، أكثر من ثمانين غارة جوية خلال نصف ساعة" طالت مناطق وأودية في محافظة النبطية في جنوب لبنان.

وطالت الغارات أنحاء عدة في منطقة صور.

وتزامنت الضربات جنوباً مع "غارات كثيفة على منطقة البقاع" الحدودية مع سوريا في شرق لبنان.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الغارات "استهدفت العديد من المواقع في سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية وصولا إلى منطقة الهرمل".

وأدت الغارات على جرود بلدة بوداي في البقاع الى مقتل مدني، وهو راعي ماشية، وجرح اثنين من أفراد أسرته، بحسب الوكالة الوطنية التي أفادت بإصابة أربعة أشخاص آخرين تمّ نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

وأفاد مراسلو فرانس برس بأن دوي الغارات تردد في مناطق عدة.

دعا الجيش الإسرائيلي الإثنين السكان في لبنان الى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله، متوعدا بشنّ المزيد من "الغارات المكثّفة والدقيقة".

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