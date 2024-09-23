ترامب: أمريكا ستصل إلى المريخ إذا فزت بالانتخابات

المصدر: واشنطن - وكالات

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قال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة «ستصل إلى المريخ»، إذا فاز بالانتخابات التي ستعقد في نوفمبر المقبل، فيما جعلت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كامالا هاريس، من محاربة المخالفات التي ترتكبها الشركات الأمريكية جزءاً أساسياً من خطابها للناخبين، مشيرة خلال حملتها إلى «سجلها الحافل» في مواجهة الشركات الكبرى، وإلقاء اللوم على مصنعي المواد الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار.

وخلال تجمع انتخابي أجري في كارولاينا الشمالية تعهد ترامب بإرسال مركبة فضائية إلى المريخ إذا انتخب رئيساً. وقال: «نريد الوصول إلى المريخ بحلول نهاية ولايتي».

وأشار إلى أنه سيتحدث إلى الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة «سبيس إكس» والرئيس التنفيذي لها، في هذا الشأن.

وقبل 45 يوماً من الانتخابات الرئاسية، يطغى الغموض على أي إمكانية لتوقّع النتائج، في ظل احتدام المنافسة بين ترامب و كامالا هاريس، في عدد من الولايات السبع الرئيسية التي من المحتمل أن تحدّد الفائز.

ورغم أن نائبة الرئيس الحالي، جو بايدن، كانت قد وعدت بزيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء. لكنها «تحاول بهدوء وبشكل سري، الحصول على دعم تلك الشركات»، بالإضافة إلى أخذ المشورة والنصح من قادتها في مختلف القطاعات، وفقاً لتقرير «وول ستريت جورنال».

وحسب الصحيفة، فإن هاريس عرضت القليل من التفاصيل السياسية، لكن العديد من المديرين التنفيذيين يقولون إنهم «يرون انفتاحها على ملاحظاتهم كافياً في الوقت الحالي».

وتحدت هاريس، ترامب، عبر دعوته إلى مناظرة جديدة عبر في 23 أكتوبر إلا أن ترامب رفض.

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