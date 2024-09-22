ترامب لن يترشح العام 2028 في حال خسر انتخابات الرئاسة المقبلة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب في مقابلة بثت الأحد، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2028 في حال خسر في انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال المرشح الجمهوري (78 عاماً) في برنامج "فول ميجور": "كلا، لا أرى نفسي مرشحاً، لا أرى نفسي مرشحاً. أعتقد أن هذا سيكون كل شيء. لا أتصور هذا الأمر على الإطلاق".

لكنه أمل بإحراز "نجاح" في صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل في مواجهة المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس.

ومنذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جداً بين ترامب وهاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.

ومعلوم أن ترامب لم يعترف أبداً بهزيمته أمام بايدن في 2020، ورفض مراراً في الأشهر الأخيرة أن يتعهد الاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات المرتقبة بعد سبعة أسابيع.

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