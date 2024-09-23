فيضانات وانزلاقات أرضية في اليابان  

المصدر: واجيما - وكالات

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تسببت فيضانات وانزلاقات أرضية بمصرع شخص وفقدان 11 آخرين، على الأقل، وسط اليابان، فيما تعمل فرق الإنقاذ، منذ أمس، في شبه جزيرة نائية سبق أن تعرضت لأضرار إثر زلزال كبير هذا العام.

في مدينة واجيما، سقطت شجرة ضخمة على جسر فوق النهر الذي ارتفع منسوب مياهه إلى مستوى الأرض تقريباً.

شوهد الناس وهم يخوضون في الوحل لمحاولة انتشال السيارات المدفونة جزئياً، بينما غمرت مياه الفيضانات في أماكن أخرى مساكن الطوارئ التي بنيت لأولئك الذين فقدوا منازلهم في زلزال يوم رأس السنة الذي أسفر عن مقتل 318 شخصاً على الأقل.

تسببت الانزلاقات الأرضية في إغلاق الطرق ما أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ، وتم حث عشرات الآلاف من الأشخاص على الإخلاء. وارتفع منسوب الأنهار الموحلة في أناميزو، جنوب واجيما، حيث تساقط المزيد من المطر صباح أمس على المنازل المتضررة .

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