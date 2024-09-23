4 قتلى بإطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

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قُتل 4 أشخاص وأصيب العشرات بجروح في عملية إطلاق نار جماعي نفّذها أكثر من مسلّح في ولاية ألاباما الأمريكية، وفق ما أفادت به الشرطة.

وقال ضابط الشرطة ترومان فيتجيرالد لوسائل الإعلام المحلية، قرابة الحادية عشرة قبيل منتصف ليل السبت - الأحد: «نعتقد أن عدداً من المسلحين أطلقوا النار على مجموعة من الناس» في مقاطعة فايف بوينت ساوث بمدينة برمنغهام، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح أن عناصر الشرطة عثروا على اثنين من الذكور وامرأة مصابين بطلق ناري على رصيف في الشارع، مشيراً إلى أن الثلاثة أُعلنت وفاتهم في المكان، وأُعلنت وفاة شخص رابع في المستشفى. وأشار إلى أن العشرات أصيبوا بجروح في الحادث، حياة 4 منهم في خطر.

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