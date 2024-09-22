البيت الأبيض : التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل

المصدر: وكالات

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حذر الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي الأحد من أن "التصعيد" العسكري ليس في "مصلحة إسرائيل".

وقال كيربي لشبكة "إيه بي سي"، "لا نعتقد أن تصعيد هذا النزاع العسكري يصب في مصلحتهم. هذا ما نقوله مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين"، مجددا دعوته إلى التوصل لمخرج "دبلوماسي" للنزاع.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ أمس، أكثر من 100 غارة على لبنان، في إطار تصعيد عسكري تفاقم في الأيام الماضية، حيث استهدف منصات صواريخ تابعة لـ«حزب الله». كما أعلنت تل أبيب إغلاق مجالها الجوي، وجميع المنشآت الخاصة بالطيران من مدينة الخضيرة إلى الشمال، أمام جميع أنواع الطائرات، لمدة 24 ساعة. فيما حذر البيت الأبيض من أن خطر التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان «كبير».

وأكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن «خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي وكبير وهناك لحظات يكون التصعيد فيها أكثر حدة من غيرها».

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