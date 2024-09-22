نتانياهو: وجهنا ضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها وعليه أن يفهم الرسالة

المصدر: أ ف ب

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن إسرائيل وجّهت "سلسلة من الضربات لحزب الله"، مؤكدا "تصميمها" على إعادة السكان الذين نزحوا من مناطقها الشمالية الحدودية مع لبنان منذ بدء النزاع الراهن مع الحزب قبل نحو عام.

وقال نتانياهو في بيان: "وجهنا في الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها أبدا. اذا لم يكن حزب الله قد فهم الرسالة، فأنا أؤكد لكم أنه سيفهم الرسالة" بعد هذه الضربات.

وشدد على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تتساهل مع الهجمات على مواطنيها وعلى مدنها. نحن، دولة إسرائيل، لن نتساهل مع ذلك أيضا".

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