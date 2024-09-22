المستشفيات في شمال إسرائيل تنقل المرضى إلى مخبأ تحت الأرض

المصدر: د ب ا

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ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أنه في ظل تزايد الهجمات الصاروخية عبر الحدود من لبنان، تلقت المستشفيات في شمال إسرائيل تعليمات بنقل المرضى إلى مخابئ.

وأعلن مستشفى رامبام في حيفا، أكبر مستشفى في المنطقة أنه سوف يبدأ في نقل المرضى إلى مستشفى الطوارئ التابع لها تحت الأرض، وذلك بعد تلقى تعليمات من الجيش.

ووفقا لموقع المستشفى على الانترنت فقد تم بناء ما يسمى بـ"المستشفى المخبأ" المقام تحت الأرض خلال عام 2014، ويقع على عمق أكثر من 16 مترا تحت الأرض، ويمكن أن يستقبل ما يصل إلى 1400 مريض، من الجنود والمدنيين.

كما أن مبنى المستشفى الذي عادة ما يتم استخدامه كمرآب للسيارات، محصن ضد الهجمات البيولوجية والكيماوية.

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