مصرع 30 شخصاً على الأقل بانفجار منجم فحم في إيران

المصدر: رويترز

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مصرع 30 شخصاً على الأقل في انفجار جيب غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي.

وذكر التلفزيون، في وقت سابق اليوم، أن 19 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون، قبل أن يؤكد ارتفاع عدد الضحايا فيما بعد. ولا يزال 30 شخصاً محاصرين داخل المنجم.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن «عدد الأشخاص الذين قُتلوا في حادث منجم طبس ارتفع إلى 30».

وأوضح التلفزيون أن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو، مضيفاً أن إجمالي 69 عاملاً كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع أمس في التاسعة مساء (الخامسة ونصف بتوقيت غرينتش).

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