روسيا والصين تطلقان تدريبات بالمدمرات في بحر اليابان

المصدر: عواصم - وكالات

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بدأت روسيا والصين تدريبات عسكرية في بحر اليابان، أمس، سعياً لتعزيز استعدادهما المشترك للدفاع عن مصالحهما في المنطقة.

وانطلقت، في فلاديفوستوك بأقصى شرقي روسيا، على الحدود مع بحر اليابان، مناورات بحرية روسية صينية مشتركة، تحت اسم «بيبو/إنتر أكشن 2024».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية، عن أسطول المحيط الهادي الروسي، أن مجموعة «مشتركة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي والبحرية الصينية، انطلقت من فلاديفوستوك لإجراء تدريبات «بيبو/إنتر أكشن - 2024» البحرية الروسية الصينية المشتركة».

وأضافت الوكالة أن التدريبات ستتضمن استخدام أسلحة مضادة للطائرات والغواصات.

وتتضمن المرحلة الأولى من المناورة ضربات صاروخية محاكاة باستخدام بيانات من القوات الجوية، تهدف إلى «فحص تنسيق القيادة التكتيكية والقدرات التشغيلية المشتركة للجانبين»، حسبما نقله موقع «China Military Online». وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن التدريبات تهدف إلى «تعميق مستوى التنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الصيني والروسي، وتعزيز قدرتهما على الاستجابة المشتركة للتهديدات الأمنية»، وفق «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

ونقلت «تاس» أن مجموعة من السفن الحربية، ستتدرب على صد هجوم من قبل عدو وهمي من الجو والبحر وتحت الماء، والمناورة المشتركة والأنشطة الدفاعية عند الركن في مرسى غير محمي. وستقوم أطقم السفن البحرية في البلدين، بإطلاق نيران المدفعية، وعدد من التدريبات القتالية، باستخدام أسلحة مضادة للطائرات ومضادة للغواصات.

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