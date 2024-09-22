الناخبون في سريلانكا يختارون رئيسهم بعد أسوأ أزمة اقتصادية

المصدر: كولومبو- وكالات

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توجه أمس الناخبون في سريلانكا، إلى مراكز الاقتراع، في رحلة ديمقراطية حاسمة، حيث يسعون لمنح أصواتهم لرئيس جديد، سيتحمل عبء مواجهة تحديات صعبة، في سبيل تعزيز التعافي الاقتصادي، الذي لا يزال هشاً، بعد أسوأ أزمة مالية مرت بها البلاد على مر السنين.

ويحق لأكثر من 17 مليوناً من سكان سريلانكا، البالغ عددهم 22 مليون نسمة، التصويت في انتخابات يشتد فيها التنافس بين الرئيس رانيل ويكرمسينج، وزعيم المعارضة الرئيس، ساجيث بريماداسا، وصاحب الميول الماركسية أنورا كومارا ديساناياكي، الذي تقدم في استطلاع للرأي أجري مؤخراً.

وهذه أول انتخابات منذ انهيار اقتصاد سريلانكا في عام 2022، بسبب نقص حاد في النقد الأجنبي، ما جعل الدولة الواقعة في المحيط الهندي، غير قادرة على دفع ثمن واردات المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والأدوية وغاز الطهي.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في سريلانكا، آر. إم. إل. راثناياكي، إنه تم إنشاء أكثر من 13 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، ونشر 250 ألف مسؤول حكومي لإدارة الانتخابات.

وقد جرت آخر انتخابات في سريلانكا في نوفمبر 2019، حيث فاز بالانتخابات حينها جوتابايا راجاباكسا، لكنه استقال وفر خارج البلاد في يوليو 2022، بعد أن خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، احتجاجاً على تعرض البلاد لانهيار اقتصادي.

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