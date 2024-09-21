إسرائيل تعلن تدمير آلاف منصات إطلاق الصواريخ في غارات مكثفة على جنوب لبنان

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه دمر آلاف منصات إطلاق الصواريخ و 180 هدفا في عدد من الغارات على جنوبي لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي اليوم في منشور عبر تطبيق تليغرام أن القوات الجوية قصفت آلاف منصات الصواريخ في الساعة الماضية "التي كانت مستعدة للاستخدام الفوري لإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الجيش أنه سيستمر في العمليات الرامية إلى تفكيك إمكانيات حزب الله والبنية التحتية وتدميرها.

وأفاد الجيش بإطلاق نحو 90 مقذوفا من لبنان إلى شمالي إسرائيل أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "في الساعة الأخيرة نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية".

وأضاف أن عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا ومنصات صاروخية.

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