ارتفاع حصيلة فيضانات ميانمار إلى 384 قتيلاً و89 مفقوداص

المصدر: وكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار"ياغي" الذي ضرب "ميانمار" إلى 384 قتيلاً.

وذكر الفريق الإعلامي التابع للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار أن 89 شخصا آخرين لايزالون في عداد المفقودين نتيجة الفيضانات التي سببها الإعصار.

من جانبه أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" اليوم أن ما يصل إلى 887 ألف شخص تضرروا في ميانمار في أعقاب إعصار ياغي مشيراً إلى أن الدمار الذي تسبب به الإعصار والفيضان طال المنازل ومصادر المياه والبنية التحتية للكهرباء وكذلك الطرق والجسور وشبكات الاتصالات والمدارس ومرافق الخدمة العامة والمحاصيل والأراضي الزراعية التي تعرضت بدورها لأضرار بالغة.

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