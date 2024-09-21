إسرائيل تطعن أمام الجنائية الدولية في مذكرة اعتقال نتانياهو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إسرائيل، أمس، أنها قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية مستندات تطعن في طلب مدعيها العام كريم خان في مايو، إصدار مذكر توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة «إكس» أن «إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع».

وكان خان طلب من المحكمة في مايو إصدار مذكرتي توقيف بحق نتانياهو وغالانت على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، في إطار الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة «حماس» منذ أكثر من 11 شهراً.

وأشار مارمورستاين إلى أنه في مواجهة هذا القرار «قدمت إسرائيل مطالعتين قانونيتين شاملتين».

وأفاد مسؤولون إسرائيليون طلبوا عدم كشف أسمائهم، بأن الوثائق قُدمت إلى قضاة القسم الابتدائي في المحكمة، المكلفين التقرير بشأن طلب المدعي العام، وهو إجراء قد يمتد أعواماً.

وأوضح المتحدث أنه في أحد هذين الرأيين «تشدد إسرائيل على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالأهلية القانونية في هذه المسألة».

وفي الثاني، توضح بالتفصيل «انتهاكات المدعي العام لمواثيق المحكمة ومبدأ التكاملية، لكونه لم يعطِ فرصة لإسرائيل لممارسة حقّها في التحقيق بنفسها في المزاعم التي أثارها المدعي، قبل المضي قدماً» بطلب إصدار المذكرتين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز