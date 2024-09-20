بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل إبراهيم عقيل

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله اللبناني، و"قادة كبار" آخرين، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح الجيش في بيان "في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله"، مضيفا "في الغارة تمّ القضاء مع عقيل على قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان".

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