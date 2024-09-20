فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل قرض بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا

المصدر: د ب ا

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يعتزم الاتحاد الأوروبي تمويل قرض بقيمة 35 مليار يورو(39.1مليار دولار)، بدعم من أرباح مستقبلية من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، للمساعدة في تقديم دعم مالي أكثر قابلية للتنبؤ لأوكرانيا، حسب صحيفة فاينانشيال تايمز.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين، عن ذلك ، خلال زيارتها لكييف اليوم الجمعة.

ويعتبر القرض جزءا من خطة أوسع نطاقا بقيمة 50 مليار دولار، لمساعدة أوكرانيا والتي كانت نتاج مفاوضات مع أمريكا ودول مجموعة السبع، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكانت فون دير لاين، قد وصلت إلى كييف اليوم الجمعة، حاملة وعودا بتقديم دعم مستدام من جانب الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة، فيما من المتوقع أن يكون شتاء قاسيا آخر.

وقالت فون دير لاين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، مصحوبا بصورة لها في محطة القطار "تأتي زيارتي الثامنة إلى كييف مع اقتراب موسم التدفئة ومازالت روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة".

وأضافت "سنساعد أوكرانيا في جهودها الشجاعة. لقد أتيت إلى هنا لبحث دعم أوروبا: من الاستعداد لفصل الشتاء إلى الدفاع، والانضمام إلى مجموعة الدول السبع والتقدم بشأن القروض من المجموعة ".

ومن المقرر أن تبحث رئيسة المفوضية الأوروبية المساعدة في إمدادات الطاقة لأوكرانيا مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

كانت فون دير لاين قد صرحت قبل زيارتها "سيقدم الاتحاد الأوروبي مبلغا إضافيا بقيمة 160 مليون يورو (178 مليون دولار) إلى أوكرانيا، للمساعدة في إصلاح البنية التحتية المتضررة للطاقة وتوسيع الطاقة المتجددة وتمويل الملاجئ".

يُذكر أن روسيا ألحقت أضرارا بالغة بالفعل بالعديد من محطات الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية ، ونتيجة لهذا، تزايدت المخاوف في البلاد بشأن مواجهة شتاء ثالث بالغ الصعوبة خلال الحرب التي انطلقت في فبراير عام 2022 .

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