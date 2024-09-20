الجيش الروسي يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الروسية خلال الليل.

وقالت الوزارة، في بيان لها: «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت: «تم تدمير ثماني طائرات أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي منطقة بيلجورود».

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