محادثة دفاعية بين سول وواشنطن لردع تهديدات كوريا الشمالية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أنه من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات دفاعية الأسبوع المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني ضد التهديدات النووية والصاروخية التي تشكلها كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تجرى الدورة الـ25 من الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة في سول يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة مجموعة من قضايا التحالف الأمني قبل الاجتماع السنوي للتشاور الأمني، الذي يعقد سنويا في فصل الخريف.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن نائب وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي تشو تشانج-راي ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا أنكا لي سيترأسا المحادثات.

وسيغطي الاجتماع الذي يستمر يومين، والذي ينظر إليه كجزء من التحضيرات للاجتماع السنوي للتشاور الأمني، قضايا الدفاع الرئيسية، مثل تعزيز جهود الردع الموسع.

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