إسرائيل توقف مشتبهاً في التخطيط لاغتيال نتانياهو

المصدر: تل أبيب - أ. ف. ب

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أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيلياً للاشتباه في أن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات.

ووفق البيان، جندت الاستخبارات الإيرانية رجل أعمال إسرائيلي لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات. وأضاف البيان، أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الاستخبارات الداخلية رونين بار ومسؤولين إسرائيليين آخرين بارزين كانوا من بين المستهدفين.

ووفق ملف المحكمة فإن الموقوف يدعى مردخاي ممان وهو من عسقلان ومولود في العام 1952، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وجاء في وثائق المحكمة أن ممان موقوف منذ 29 أغسطس الماضي. وأشار البيان المشترك، إلى أن المواطن الإسرائيلي رجل أعمال عاش في تركيا لفترة طويلة ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين عرفوه على رجل أعمال إيراني.

وجاء في بيان الشرطة أنه عُرض على الإسرائيلي خلال وجوده في إيران تنفيذ مهام أمنية لحساب إيران في إسرائيل. وشملت تلك المهام نقل أموال أو مسدس وتصوير أماكن مزدحمة مختلفة وتهديد إسرائيليين تم تجنيدهم سابقاً لحساب إيران لدفعهم على الامتثال للأوامر. كذلك طُلب من الإسرائيلي أداء مهام إضافية بما في ذلك تجنيد عميل في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي ليصبح عميلاً مزدوجاً.

ووفقاً للبيان، طلب رجل الأعمال الإسرائيلي مبلغاً مسبقاً قدره مليون دولار لتنفيذ المهام، لكن طلبه قوبل بالرفض، ومنح 5 آلاف يورو لمشاركته في الاجتماعات وأبلغ أنه سيتم التواصل معه في المستقبل. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن محامي ممان قوله، إنه يقر بارتكابه خطأ في التقدير وإنه يتعاون مع التحقيق. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ممان قوله: من الجيد أن تم اعتقالي، ولا أعرف أين كان من الممكن أن ينتهي بي الأمر.

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