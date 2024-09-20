تصاعد خلافات ماكرون ورئيس حكومته بشأن الوزراء

المصدر: باريس - وكالات

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اشتدت الخلافات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته المعين حديثاً ميشيل بارنييه، بسبب عدم التوافق على أسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها، فيما نفى الإليزيه شائعة استقالة بارنييه في أعقاب هذه الأزمة.

وذكرت صحيفة «لوموند» أن بارنييه قدّم مسودة أولية تضم أسماء وزراء مقترحين لمناصب حكومية للرئيس، ورفضها ماكرون في وقت لاحق بدعوى أنها غير متماسكة، ويهيمن عليها الجمهوريون.

ولم تضم اللائحة الأولية المقترحة سوى عدد قليل من الكتلة الماكرونية وهو ما رفضه الرئيس، معتبراً أنها ليست «حكومة وحدة وطنية». وقال مصدر مقرب من بارنييه لموقع قناة «BFMTV» إن «رئيس الوزراء غاضب وقلق وقابل للانفجار»، ويضيف: «إذا استقال، فستكون هذه بداية المشاكل». وأضاف أن الخاسر هو ماكرون.. «سننتقل من الحل الهش إلى اللا حل على الإطلاق».

وفي وقت لاحق، نفت الرئاسة الفرنسية استقالة ميشيل بارنييه من الحكومة، وقال مصدر مقرب من ماكرون لموقع قناة «BFMTV»، إن العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء جيدة جداً.

وأضاف: «إن الأمر يتقدم، وإن رئيس الوزراء يواصل عمله». واقترح رئيس الوزراء الجديد تعيين برونو ريتيللو، وهو مشرع جمهوري، لمنصب وزير الداخلية، ولوران فوكييز، الذي انتخب مؤخراً رئيساً للمجموعة البرلمانية لليمين الجمهوري، لوزارة الاقتصاد، وآني جنيفارد نائبة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، لمنصب وزيرة الزراعة، وديدييه ميجو لوزارة العدالة.

كما ضمت اللائحة الأولية الوزراء المستقيلين، وهم سيباستيان ليكورنو (وزير الدفاع)، وكاثرين فوترين (وزيرة العمل)، ورشيدة داتي (وزيرة الثقافة).

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