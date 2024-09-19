إسرائيل تعتقل أحد مواطنيها بتهمة التخطيط لاغتيال نتانياهو بتحريض من إيران

المصدر: أ ف ب

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أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيلياً جنَّدته الاستخبارات الإيرانية للتخطيط لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات اليوم.

وبحسب البيان، «جنَّدت الاستخبارات الإيرانية مواطناً إسرائيلياً لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران، وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات».

وأضاف البيان أن وزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين إسرائيليين أخرين بارزين كانوا من بين المستهدفين.

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