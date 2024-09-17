ارتفاع حصيلة الفيضانات في ميانمار إلى 226 قتيلاً و77 مفقوداً

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن الإعصار ياغي في ميانمار إلى 226 قتيلا و77 مفقوداً وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي مساء الإثنين.

وتمثّل هذه الحصيلة الجديدة ضعف التي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي وبلغت 113 قتيلاً.

وقال التلفزيون الحكومي، إنّ الفيضانات المدمّرة التي خلّفها "ياغي" أتلفت ما يقرب من 640 ألف فدان من حقول الأرز ومحاصيل أخرى.

وبحسب مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإنّ ما يقرب من 631 ألف شخص في سائر أنحاء "ميانمار" تضرّروا من هذه الفيضانات.

وشدّد أوتشا على أنّ المنكوبين في ميانمار بحاجة ماسّة إلى مساعدات تشمل المأكل والملبس ومياه الشرب ومراكز الإيواء، محذرا من أنّ خطوط الاتصالات المقطوعة والطرق المسدودة والجسور المتضرّرة تعوق بشدة جهود الإغاثة.

كذلك، فإنّ تضرر شبكة الاتصالات، وبخاصة في المناطق النائية، أدّى إلى بطء وصول المعلومات عن الضحايا، وفق المكتب الأممي.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال الإثنين إنّ هذه الفيضانات هي الأسوأ في تاريخ ميانمار الحديث.





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