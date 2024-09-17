حدث وتاريخ.. 17 سبتمبر 1809 معاهدة «فردريكس هامن» بين السويد وروسيا. فنلندا أصبحت دولة على أراضٍ مقتطعة من روسيا. 1668 الفرنسي جان باتيست موليير يهدي العرض الأول لمسرحية بويار بوتمكن للشعب الروسي. 1939 غواصة «يو 29» ألمانية تُغرق حاملة الطائرات البريطانية، وكانت النتيجة مصرع 519 شخصاً. 1960 كوبا تأخذ قراراً بتأميم جميع البنوك والمصارف في البلاد، بما فيها فروع أكبر البنوك الأمريكية. صورة التاريخ: 17 سبتمبر 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App