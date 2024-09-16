نتنياهو عن محاولة اغتيال ترامب: لا يجب أن نعتمد على الحظ

المصدر: د ب أ

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تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، قائلا إنه "لا يجب أن نعتمد على الحظ".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية عن نتنياهو قوله على حسابه على منصة "إكس": "لقد صدمت أنا و(زوجتي) سارة بمحاولة الاغتيال الثانية للرئيس ترامب، وشعرنا بالارتياح لسماع أنها فشلت أيضا، ولكننا لا يجب أن نعتمد على الحظ".

وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) أنه يجري التحقيق في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من الرئيس الأمريكي السابق، يوم الأحد، على أنه "فيما يبدو محاولة اغتيال".

وقال فريق حملة ترامب إنه بأمان بعد أن تم إطلاق الرصاص "في محيط تواجده" بفلوريدا.

وقال مأمور مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي إن الخدمة السرية رصدت فوهة بندقية تظهر من بين سياج فاصل، مضيفا أن المشتبه به كان يبعد ما بين 270 إلى 450 مترا من ترامب، الذي كان يلعب الجولف في ذلك الوقت، حسبما ذكر برادشو.

وفر المشتبه به من مكان الحادث، ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة المحلية، التي عثرت على بندقية هجومية من طراز إيه كيه-47 مزودة بمنظار تلسكوبي وكاميرا في الشجيرات بمكان الحادث، وفقا لما ذكره مأمور مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو.

يشار إلى أنه في 13 يوليو الماضي، أطلق مسلح النار على ترامب من سطح قريب خلال حدث لحملته الانتخابية في بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابته برصاصة في أذنه اليمنى، وتم قتل الجاني على يد قوات الأمن بعد وقت قصير. وتوفي رجل واحد وأصيب اثنان آخران في التجمع.

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