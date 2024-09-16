روسيا وأوكرانيا.. قصف صواريخ ومسيّرات

المصدر: موسكو، كييف، لندن - وكالات

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شهد مسرح الحرب بين روسيا وأوكرانيا تطورات ميدانية غلب عليها قصف الصواريخ وتبادل الهجمات المسيّرة في أكثر من جبهة، وفيما شكت كييف من معاناتها خسائر كبيرة بسبب البطء الشديد في وصول الأسلحة الغربية، شددت لندن على أن الغرب لن يخضع للترهيب الروسي بشن حرب شاملة مع حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون محليون، إن شخصين قتلا في هجوم صاروخي على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية على البحر الأسود. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، إنها أسقطت 10 من أصل 14 طائرة مسيرة وواحداً من الصواريخ الثلاثة التي أطلقتها روسيا خلال الليل، بينما أصابت البقية ضواحي أوديسا.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل وحتى يوم الأحد فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية، دون حدوث أي أضرار بسبب الحطام المتساقط. كما قالت إن طائرة مسيرة أوكرانية أخرى أسقطت صباح الأحد فوق منطقة ريازان الغربية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي سبع مقاطعات روسية، خلال الليلة قبل الماضية. وقالت الوزارة: تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأضافت الوزارة: دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلجورود وكالوجا وروستوف. إلى ذلك، أسفرت ضربة روسية، أمس، على بوكروفسك شرق أوكرانيا، عن مقتل شخص على الأقل، وفق ما ذكرت السلطات المحلية. كما أصابت ضربة جوية روسية، مبنى سكنياً في خاركيف شمال شرق أوكرانيا. وجاء في منشور لرئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف على منصة تلغرام: تفيد معلوماتنا بجرح 33 من سكان المبنى.

شكوى

في الأثناء، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده تعاني من خسائر كبيرة نظراً للبطء الشديد في وصول الأسلحة الغربية المطلوبة لتجهيز القوات المسلحة على نحو ملائم. وأضاف زيلينسكي: الوضع في الشرق صعب للغاية، نصف ألوية أوكرانيا هناك غير مجهزة، لذا فأنت تخسر الكثير من الناس.. تخسر الناس لأنهم ليسوا في مركبات مسلحة ليس لديهم مدفعية، ليس لديهم قذائف مدفعية. ولفت زيلينسكي، إلى أن حزم مساعدات الأسلحة التي وعدت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية تصل ببطء شديد.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الغرب لن يخضع للترهيب بسبب تهديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشن حرب شاملة مع حلف شمال الأطلسي في حال تم إعطاء الإذن لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب العمق الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن لامي القول، إن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة والحلفاء بشأن إعطاء كييف الإذن باستخدام صواريخ من طراز ستورم شادو، من المملكة المتحدة، لضرب القواعد الجوية الروسية والمواقع العسكرية التي تستخدم لشن الهجمات على أوكرانيا. وقال لامي، إن هناك الكثير من التهويل من جانب بوتين، ولكن لا يمكن أن ننحرف عن المسار بسبب فاشي إمبريالي.. يرغب في دخول الدول كيفما شاء.

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