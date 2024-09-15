انفجار مروّع لشاحنة وقود في هايتي يسفر عن 24 قتيلاً

المصدر: ​رويترز

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أكدت الحكومة في هايتي أن انفجاراً لشاحنة وقود على طريق في جنوب البلاد أسفر عن مقتل 24 وإصابة 40 نصفهم بحروق من الدرجة الثالثة.

وزار رئيس الوزراء جاري كوني موقع الانفجار الذي وقع أمس قرب مدينة ميراجوان الساحلية في مقاطعة نيبس، وقال إن طائرة هليكوبتر أجلت بعض المصابين بجروح خطيرة لتلقي رعاية طبية خاصة.

كما تم إرسال سيارات إسعاف للمساعدة في علاج آخرين مصابين بحروق بالغة وتخفيف العبء عن المستشفيات المكتظة في المنطقة.

وقال كوني، في مقطع فيديو نشرته الحكومة: «إنه منظر مروع هذا الذي شاهدناه هنا. عشرات الضحايا مصابون وحروقهم بالغة».

وذكر تقرير صادر عن خدمات الطوارئ في هايتي أن أغلب المصابين من الرجال، إضافة إلى ثلاث نساء وطفل، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن هويات القتلى.

وأشار التقرير إلى أن 15 آخرين مصابون بحروق من الدرجة الثانية. وقال شاهد على الواقعة إن مركبة أخرى ثقبت شاحنة الوقود ليهرع الناس بعدها لجمع الوقود.

وتباطأت عمليات توصيل الوقود إلى منطقة ميراجوان في الأسابيع القليلة الماضية مع نقل الشاحنات على العبارات لتجنب المرور على طرق سريعة تسيطر عليها عصابات حول العاصمة بورت أو برنس.

وأدى انتشار العصابات في العاصمة والمناطق المحيطة إلى أزمة إنسانية بعد حدوث نزوح جماعي ووقوع أعمال عنف وتجنيد أطفال، إضافة إلى انتشار الجوع على نطاق واسع وهناك حالة طوارئ مفروضة على مستوى البلاد.

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