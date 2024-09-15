الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتراض صاروخ سقط وسط البلاد

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم، أن صاروخاً أُطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة وسط الدولة العبرية، مؤكداً أن ذلك لم يؤدِّ الى وقوع إصابات.

وقال الجيش، في بيان: «متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات».

وأشار، في بيان ثانٍ أصدره قرابة الساعة السابعة صباحاً (04,00 ت غ)، إلى أن «الصاروخ أُطلق من اليمن»، موضحاً أن «دوي الانفجارات التي سُمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض».

وذكر أن «نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص». ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وفي أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، أعلن الحوثيون في اليمن مراراً إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في اتجاه الدولة العبرية.

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