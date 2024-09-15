حدث وتاريخ.. 15سبتمبر 1916 استخدام الدبابات للمرة الأولى تاريخياً من قبل الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى. 1928 الطبيب الأسكتلندي ألكسندر فلمنغ يكتشف البنسلين، بعدما اكتشف إنزيم «الليزوزيم» في 1923. 1968 المركبة السوفييتية «زوند 5» أول مركبة فضائية تحلّق حول القمر وتعود إلى الغلاف الجوي للأرض. 1982 إسرائيل تحتل العاصمة اللبنانية بيروت بشكل كامل في أعقاب اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميّل. صورة التاريخ: 15 سبتمبر 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App