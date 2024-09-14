أوكرانيا تجدد دعواتها للغرب بالموافقة على توجيه ضربات بعيدة المدى لروسيا

المصدر: أ ب

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وجهت أوكرانيا نداء جديدا، السبت، للغرب للسماح لها بتوجيه ضربات بعيدة المدى للأراضي الروسية بعد أن انتهى اجتماع بين الزعيمين الأمريكي والبريطاني في اليوم السابق دون تحول واضح في سياستهما بشأن استخدام الأسلحة بعيدة المدى.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني أندريه يرماك السبت " روسيا تبدأ في مستودعات الأسلحة والمطارات والقواعد العسكرية ". وأضاف "السماح بضربات عميقة في روسيا من شأنه أن يسرع الحل".

جاء النداء المتجدد في الوقت الذي قالت فيه كييف إن روسيا شنت المزيد من الهجمات بالطائرات المسيرة والمدفعية على أوكرانيا ليلا.

دعا المسؤولون الأوكرانيون الحلفاء مرارا إلى إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة طويلة المدى التي يوفرها الغرب لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وحتى الآن، سمحت الولايات المتحدة لكييف باستخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة فقط في منطقة محدودة داخل حدود روسيا مع أوكرانيا.

ويعتقد أن المناقشات بشأن السماح بضربات بعيدة المدى كانت على الطاولة عندما التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في واشنطن العاصمة يوم الجمعة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي قرار فورا بعد الاجتماع.

ويضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للسماح لقواته باستخدام الأسلحة الغربية لاستهداف القواعد الجوية ومواقع الإطلاق في أماكن أبعد مع تكثيف روسيا لهجماتها على شبكة الكهرباء والمرافق في أوكرانيا قبل الشتاء.

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