8 تواريخ مهمة في سباق الرئاسة الأمريكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

وفيما يلي جدول زمني للأحداث المتعلقة بالانتخابات من الآن وحتى يوم التنصيب في يناير 2025:

- الأول من أكتوبر: سيشارك جيه.دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس ومنافسه الديمقراطي تيم والز في مناظرة تستضيفها شبكة سي.بي.إس نيوز.

- الخامس من نوفمبر: يوم الانتخابات.

- في وقت لاحق من نوفمبر: قد يستغرق الأمر أياما لمعرفة نتيجة الانتخابات، خاصة إذا كانت النتائج متقاربة وكان التصويت عبر البريد عاملاً مؤثراً.

- 26 نوفمبر: من المقرر أن يصدر حكم بحق ترامب، أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يُدان بارتكاب جريمة، في قضية دفع أموال في مانهاتن، حيث أُدين بتزوير وثائق، وينفي ترامب ارتكابه أي جريمة، وكان من المقرر في الأصل إصدار الحكم في 18 سبتمبر.

- 17 ديسمبر: يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية كل في ولايته أو في العاصمة واشنطن لاختيار الرئيس ونائبه.

- 25 ديسمبر: لا بد أن يتلقى رئيس مجلس الشيوخ ومدير إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أصوات الهيئة الانتخابية بحلول هذا التاريخ. ويرأس مجلس الشيوخ نائب الرئيس، وهو منصب هاريس في الوقت الحالي.

2025

- السادس من يناير: يترأس نائب الرئيس جلسة مشتركة للكونغرس لعد أصوات الهيئة الانتخابية، ويعلن النتائج ويحدد من تم انتخابه.

قبل فرز الأصوات في السادس من يناير 2021، انتقد ترامب نائبه مايك بنس لرفضه محاولة منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن.

وفي ذلك اليوم، هاجم أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي في محاولة لوقف عملية الفرز، وتم التصديق على فوز بايدن في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وأقر الكونغرس منذ ذلك الحين قانون إصلاح فرز الأصوات وتحسين الانتقال الرئاسي لعام 2022، الذي يتطلب موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب والشيوخ للنظر في الطعن على نتائج الولاية، وهو اشتراط أعلى بكثير مما كان موجوداً من قبل، عندما كان يمكن لأي مشرع من الغرفتين إثارة الطعن بمفرده.

- 20 يناير: يتم تنصيب الفائز في الانتخابات ونائبه. وفي هذه المراسم، يتم أداء اليمين الدستورية رسمياً للرئيس والنائب الجديدين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز