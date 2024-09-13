باكستان: الإمارات ساعدتنا في الحصول على برنامج صندوق النقد الدولي

المصدر: وكالات

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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الإمارات والسعودية والصين، ساعدتنا في الحصول على برنامج صندوق النقد الدولي.

وأكد شهباز شريف، أن بلاده استوفت جميع الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي للتأهل للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار للمساعدة على دعم اقتصادها.

أثناء اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة إسلام آباد، أشاد شريف بفريقه المالي ومستشاريه الآخرين لامتثالهم للمتطلبات التي حددها صندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يوقع على موافقة رسمية على القرض في 25 سبتمبر، عندما من المقرر أن يجتمع مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة المقرضة العالمية.



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