روسيا تطرد 6 دبلوماسيين بريطانيين وتتهمهم بالتجسس

المصدر: أ ب

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اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، ستة دبلوماسيين بريطانيين بالتجسس، معلناً أنه تم اتخاذ قرار بسحب اعتمادهم.

ونقل التلفزيون الرسمي الروسي عن مسؤول في جهاز الأمن المعروف باسم «إف إس بيه» قوله إنه سيتم طردهم.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي أنه تلقى وثائق تشير إلى أنه تم إرسالهم إلى روسيا من قِبل قسم في وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة «تتمثل مهمته الرئيسة في إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا»، وأنهم متورطون في «أنشطة جمع معلومات استخبارية وتخريبية».

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من تعهد الولايات المتحدة وبريطانيا بتقديم ما يقرب من 1.5 مليار دولار مساعداتٍ إضافية لأوكرانيا، ومع تجديد المسؤولين الأوكرانيين مناشداتهم استخدام الصواريخ التي قدمها الغرب ضد أهداف أعمق داخل روسيا.

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