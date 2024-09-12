بادرة ودّية تثير الجدل.. بايدن يعتمر قبعة 'ترامب 2024' في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

المصدر: أ ف ب

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اعتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، لبرهة قبعة دعائية للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، في خطوة قال البيت الأبيض إنّها هدفت لإظهار "الوحدة" في ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

القبعة الحمراء التي كُتب عليها "ترامب 2024" ارتداها بايدن خلال فعالية في مركز للإطفاء في مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، حيث تحطمت طائرة الرحلة "يونايتد 93" في 11 سبتمبر 2001.

وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن زار هذا المركز بمناسبة الذكرى الـ23 للاعتداءات للتأكيد على وحدة البلاد.

وأضاف أنّه خلال هذه الزيارة، وفي بادرة "ودّية"، قدّم بايدن قبّعة لأحد أنصار ترامب، فردّ عليه المناصر بالقول إنّه "بنفس هذه الروح ينبغي على الرئيس أن يعتمر قبعة ترامب"، فاعتمرها الرئيس لفترة وجيزة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي بايدن مبتسمًا وهو يرتدي قبعة وفوقها قبعة حمراء اللون كُتب عليها "ترامب 2024".

وسارع الجمهوريون لاستغلال صورة رئيس الولايات المتحدة وهو يضع على رأسه الشعار المميز لأنصار ترامب.

وكتبت حملة الملياردير الجمهوري على منصة إكس بنبرة سخرية "شكرًا على الدعم يا جو!".

وجاءت هذه المبادرة من الرئيس الديمقراطي غداة أول مناظرة بين دونالد ترامب ومنافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وفي ربط مع هذه المناظرة، قال فريق ترامب عبر إكس إنّ "كامالا هاريس كانت سيئة للغاية في مناظرة أمس لدرجة أنّ جو بايدن اعتمر لتوّه قبعة ترامب".

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