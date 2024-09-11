141 قتيلاً حصيلة ضحايا الإعصار «ياغي» في فيتنام

المصدر: أ ب

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اجتاح فيضان مفاجئ قرية بكاملها شمالي فيتنام، وتسبب في مقتل 16 شخصاً وفقدان العشرات.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار ياغي منذ وصوله إلى 141 قتيلاً.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفيتنامية أن الفيضان المتدفق من جبل بمقاطعة لاو كاي يوم الثلاثاء دفن قرية لانغ نو التي تقطنها 35 أسرة في الوحل والحطام.

ولم تعرف السلطات مصير العشرات باستثناء نحو 12 شخصا نجوا.

وانتشل رجال الإنقاذ 16 جثة، ويواصلون البحث عن نحو 40 جثة أخرى.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار ياغي إلى 141 قتيلاً، بينما لا يزال 69 في عداد المفقودين، إضافة إلى مئات الجرحى.

كان الاعصار ياغي هو الأعنف الذي يضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ عقود.

ووصل إلى اليابسة يوم السبت مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 149 كيلومتراً في الساعة.

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