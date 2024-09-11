مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

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بدأت البحريتان الروسية والصينية، أمس، مناورات عسكرية في شمال بحر اليابان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. ولم تشر روسيا إلى عدد سفنها الموجودة في بحر اليابان، لكنها قالت إن 4 سفن حربية وسفينة إمداد صينية موجودة في المكان.

وذكرت الوزارة، أن التدريبات مع بكين تركز على الدفاع عن الطرق البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري. ووفق موسكو، فإن السفن منتشرة في خليج بطرس الأكبر بالقرب من فلاديفوستوك.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن هذه المناورات تأتي في إطار تدريبات مناورة أوشن - 2024 الاستراتيجية التي تنظمها روسيا حتى 16 سبتمبر في المحيطين الهادئ والأطلسي، كما في البحر المتوسط وبحري قزوين والبلطيق.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيتابع هذه المناورات من موسكو وسيلقي كلمة افتتاحية. وتمت تعبئة ما مجموعه 400 سفينة روسية و120 طائرة ومروحية و90 ألف شخص للمشاركة في مناورات أوشن - 2024، وهي من أهم التدريبات هذا العام، وفق الوزارة الروسية.

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