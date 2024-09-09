زخاروفا تعلق على ضحكة هاريس

المصدر: البيان

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بعد حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليقه الأخير حول ضحكة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضحكة هاريس بأنها مسببة للإحباط ومثيرة للكآبة.

فخلال تطرقها إلى تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الانتخابات الأمريكية و"دعم كامالا هاريس"، وإشارته الساخرة إلى ضحكة هاريس، قالت زاخاروفا، في برنامج تلفزيوني، إنه يوجد فارق واضح بين الضحك الإيجابي المفعم بالطاقة الجيدة وبين القهقهة التي تقبض النفس وتثير الكآبة.

وأضافت الدبلوماسية الروسية: "هناك ضحك يعدي الآخرين وهو مشبع بالطاقة الجيدة، وهناك ضحك يصبح علامة على شيء ما سيئ، ومحبط للغاية، أعتقد أن الحديث كان في هذا السياق"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري.

وكان بوتين قال، في وقت سابق، متهكما إن روسيا تدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي.

وأضاف: "ضحكتها معدية، وتعطي انطباعا بأن ’كل شيء على ما يرام، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها".

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