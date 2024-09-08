الرئيس الأوكراني يعيّن وزيراً سابقاً مستشاراً له

المصدر: رويترز

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عيَّن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أولكسندر كاميشين، وزير الصناعات الاستراتيجية السابق، مستشاراً خارجيا للقضايا الاستراتيجية، وذلك حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

واستقال كاميشين من الحكومة الأسبوع الماضي ضمن تعديل وزاري في مرحلة حرجة من الحرب مع روسيا.

كان زيلينسكي قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن إجراء أكبر تعديل وزاري في تاريخ البلاد خلال الحرب مع روسيا، وذلك بهدف منح أوكرانيا طاقة جديدة وتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات الحالية.

في إطار هذا التعديل، قدَّم ستة وزراء استقالاتهم، من بينهم وزير الخارجية دميترو كوليبا، وقد وافق البرلمان على استقالة أربعة منهم.

وشملت الاستقالات نائب رئيس الوزراء المكلف بالتكامل الأوروبي، ووزير الصناعات الاستراتيجية المسؤول عن إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، إضافة إلى وزيرين آخرين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي الزائر سيمون هاريس، صرح زيلينسكي قائلاً: «نحن بحاجة إلى طاقة جديدة اليوم، وهذه الخطوات تهدف إلى تعزيز دولتنا في مختلف الاتجاهات».

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