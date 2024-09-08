بزشكيان يدعو لنقل العاصمة إلى ساحل البحر

المصدر: (طهران ــ وكالات)

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دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نقل العاصمة طهران إلى ساحل البحر. وفي كلمة في ندوة اقتصادية أشار بزشكيان إلى مشكلات طهران من جهة والحاجة إلى خلق بيئة مناسبة للمنافسة في مجال الإنتاج، ولتحقيق هذه الغاية أكد ضرورة نقل عاصمة إيران إلى المناطق الجنوبية وقرب البحر، أي بالقرب من الخليج وبحر عمان.

وأشار الرئيس الإيراني إلى التحديات التنموية التي تواجه البلاد قائلاً: «إن استمرار نقل الموارد الأولية من الجنوب والبحر إلى العاصمة لتحويلها إلى منتجات، ثم إعادة تصديرها جنوباً، يستهلك بشدة قدرتنا على المنافسة ويقلل منها». وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية لكلام بزشكيان، ذكر الرئيس أنه «ليس لدينا خيار سوى نقل المركز الاقتصادي والسياسي للبلاد إلى الجنوب وقرب البحر». وسبق أن طرح مشروع نقل العاصمة في 2004، وفي عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، لكنها لم تصل إلى نتيجة.

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