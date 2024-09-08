حدث وتاريخ.. 08 سبتمر 1221 القوات المصرية تدخل دمياط بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة على مصر بقيادة جون دي برين. 1941 ألمانيا تقطع آخر جسور لنينغراد، والحصار استمر 28 شهراً وقتل مليونين، وانتهى بانتصار السوفييت. 1945 بداية الحرب الباردة.. القوات الأمريكية تفصل جنوب كوريا بعد سيطرة السوفييت على الشمال. 1999 اجتماعات في سرت بليبيا بمشاركة 46 دولة، وفي تلك القمة تقرر إنشاء الاتحاد الأفريقي. صورة التاريخ: 08 سبتمبر 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App