وزير الخارجية المصري : العلاقات المصرية الإماراتية راسخة ومتطورة

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري على عمق العلاقات بين مصر والإمارات لافتا إلى النمو والتطور المستمرين الذي تشهده على مختلف الأصعدة .

وقال وزير الخارجية والهجرة المصري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش زيارته للدولة إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية للغاية وتقوم على أسس متينة، وهناك روابط مشتركة بين الشعبين الشقيقين، وتنسيق على مستوى رفيع جدا بين قيادتي البلدين.

وأضاف " هناك تنسيق سياسي على أعلى مستوى، بين قيادتي البلدين ، وهناك أيضا علاقات إقتصادية قوية للغاية، تقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، ونحن سعداء بالطفرة التي تشهدها هذه العلاقات و بالطفرة التي تشهدها الاستثمارات الإماراتية في مصر".

وأشاد بالرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية المصرية المقيمة في دولة الإمارات مشيدا بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات ومنها التحول الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.

وأضاف :" هناك ملفات عديدة للغاية سأتناولها هنا خلال تواجدي في أبوظبي، على رأسها، بالتأكيد العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات السياسية وأيضا المجالات الاقتصادية والتجارية ..وهناك أيضا ملفات إقليمية ودولية سنعمل على التباحث بشأنها مع الأشقاء في دولة الإمارات وعلى رأسها التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ".

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