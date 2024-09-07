كييف تؤكد إسقاط مسيّرات روسية.. وموسكو تعلن السيطرة على كالينوفي

المصدر: رويترز، أ ب

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية سيطرت على قرية كالينوفي في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء روسية، في حين أكدت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط عشرات الطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن 67 طائرة مسيّرة أُطلقت فوق البلاد ليلاً، مع نشاط الدفاعات الجوية في 11 منطقة في البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.

وأعلنت إسقاط 58 طائرة مسيرة، ودمرت أنظمة الأسلحة الإلكترونية ثلاث طائرات أخرى.

وتم تصوير حطام طائرة مسيرة في الشارع خارج البرلمان الأوكراني، وأكدت الخدمة الصحفية البرلمانية الأوكرانية العثور على شظايا طائرة مسيرة، لكنها قالت إنه لم تقع إصابات ولم يلحق أي ضرر بمبنى البرلمان.

ويأتي القصف بعد أسبوع من الهجمات طويلة المدى المتزايدة في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك ضربة صاروخية على أكاديمية عسكرية أوكرانية ومستشفى الثلاثاء في مدينة بولتافا، ما أسفر عن مقتل 55 شخصاً وإصابة 328 آخرين.

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