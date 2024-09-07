إعصار «ياغي» يحصد قتيلين في الصين ويتجه إلى فيتنام

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل الإعصار ياغي القوي، اليوم، إلى سواحل فيتنام، مخلّفاً مزيداً من الدمار، بعد أن تسبب في مقتل شخصين وأضرار جسيمة في جنوب الصين.

وضرب «ياغي» مقاطعات كوانغ نينه وهاي فونغ شمالي البلاد، واقتلع آلاف الأشجار، حاملاً في طريقه القوارب في البحر، وفق ما ذكر الموقع الاخباري الإلكتروني «في إن إكسبرس».

وفي هاي فونغ، اقتلعت الرياح العاتية الأسقف المعدنية واللوحات الإعلانية في المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة تسبب بها الإعصار.

وقالت تران ثي هوا (48 عاماً)، وهي من سكان هاي فونغ: «لم أرَ إعصاراً بهذه القوة منذ سنوات».

وأضافت: «كان الأمر مروعاً. لقد بقيت في المنزل بعد أن أغلقت جميع النوافذ، لكن صوت الريح والمطر كان غير معقول، كنت أسمع حتى صوت تحطم الأسقف المعدنية وسقوطها في الشارع».

ويتوقع أن يتوجه «ياغي» إلى منطقة خليج هالونغ المدرجة في لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

ودعا رئيس الوزراء الفيتنامي بام مين شين، قبل وصول العاصفة، السلطات المحلية إلى إجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر، طالباً من سكان آخرين البقاء في منازلهم.

وأجلي نحو 20 ألف شخص، ونقلوا إلى مناطق أكثر أمناً وعلى ارتفاع أعلى في شمال هاي فونغ وتاي بيت وهانوي، على ما ذكرت السلطات المحلية. وفُتحت لهم موقتاً أبواب المدارس وروضات الأطفال ومقار إدارات رسمية أخرى.

وأغلقت أربعة مطارات في شمال البلاد، من بينها مطار نوي باي الدولي في العاصمة ومنعت الملاحة البحرية منذ أمس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز