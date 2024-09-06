أمريكا تدعم أوكرانيا بـ250 مليون دولار مساعدات لمواجهة روسيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم، مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، في وقت تسعى كييف إلى مواجهة تقدم القوات الروسية شرقي البلاد، وإلى صدّ عمليات القصف المدمّر التي تنفّذها موسكو.

وقال أوستن، خلال اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا، إنّ «الرئيس (جو) بايدن سيوقّع حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا»، مؤكداً لأن «هذا سيزيد القدرات لتلبية حاجات أوكرانيا المتطوّرة».

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب، اليوم، بالمزيد من الأسلحة من الدول الحليفة المجتمعة في ألمانيا من أجل صد القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية، خصوصاً في منطقة دونيتسك في الشرق.

وقال زيلينسكي، خلال اجتماع لحلفاء كييف في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين في غرب ألمانيا، إنّ «العالم يملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لضمان عدم تحقيق روسيا أي نتائج».

وأضاف: «أحضّكم على أن تكونوا أكثر نشاطاً في العمل معنا في مجال الدفاع الجوي»، مطالباً في الوقت ذاته بالسماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى، ليس على أراضي أوكرانيا فقط، بل على الأراضي الروسية أيضاً.

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