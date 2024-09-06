مصرع 17 طالباً بعد اندلاع حريق بمدرسة في كينيا

المصدر: أ ب

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أعلنت الشرطة الكينية، اليوم، أن حريقاً اندلع في سكن طلابي أسفر عن مقتل 17 طالبا، وإصابة 13 آخرين بحروق خطيرة، مشيرةً إلى أن هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ريسيلا أونيانغو، إن سبب الحريق، الذي اندلع مساء أمس في مدرسة هيلسايد إنداراشا الابتدائية في مقاطعة نييري، قيد التحقيق.

وأضافت: «نحقق في السبب، وسنتخذ الإجراءات اللازمة».

وتشيع الحرائق في المدارس الداخلية الكينية، حيث يبقى العديد من الطلاب؛ لأن الآباء يعتقدون أن ذلك يمنحهم المزيد من الوقت للدراسة.

وأشعل طلاب بعض الحرائق أثناء الاضطرابات في عام 2017، إذ توفي 10 طلاب في المدرسة الثانوية بحريق مدرسة في العاصمة نيروبي.

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